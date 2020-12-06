Экс-президенты получат место в Совфеде пожизненно

Законопроект о формировании Совета Федерации планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в декабре во втором чтении. Данная инициатива внесена президентом во исполнение норм обновлённой Конституции.

Бывшему главе государства, который ушёл в отставку досрочно или в связи с истечением срока полномочий, предложено дать право становится сенатором пожизненно. Также в состав верхней палаты парламента, помимо представителей от регионов, смогут войти не более 30 представителей РФ , назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. При этом назначение сенаторов является правом, но не обязанностью главы государства, которым он может воспользоваться по своему усмотрению в любое время.

Сенаторами смогут стать, согласно поправкам, кандидаты, достигшие возраста 30 лет, обладающие безупречной репутацией, постоянно проживающие в России, не имеющие гражданства или подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

Расширяется перечень лиц, которых руководитель региона может назначить сенатором. В действующей редакции возможно назначение сенатором только депутата Госдумы, избранного по партийному списку от соответствующего субъекта РФ. Перечень дополняется депутатом Госдумы, избранным по одномандатному избирательному округу от соответствующего региона.

Проект закона также расширяет ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей и дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и пять лет за преступления средней тяжести.

Одновременно планируется рассмотреть президентский законопроект об изменениях в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Ими понятие «член Совета Федерации» заменяется на понятие «сенатор Российской Федерации» и предусматриваются новые категории сенаторов РФ: представитель РФ и Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий.