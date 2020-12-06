Пушков усомнился в талантах Чубайса

«Эффективным он [Анатолий Чубайс] был лишь в качестве приватизатора», — отметил Алексей Пушков. По словам сенатора, главной целью Чубайса было не развитие экономики страны, а «заколачивание гвоздей в гроб коммунизма». «Каждый проданный за бесценок или отданный задаром завод (цитата из Чубайса: „хоть даром, хоть с приплатой!“) был таким очередным гвоздем», — отметил Пушков.