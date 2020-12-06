Пушков усомнился в талантах Чубайса

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал назначенного спецпредставителем президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса бесталанным деятелем. Сенатор отметил, что Чубайс показал себя неэффективным руководителем на посту главы «Роснано», а до этого был активным участником развала партии «Союз правых сил».
«Эффективным он [Анатолий Чубайс] был лишь в качестве приватизатора», — отметил Алексей Пушков. По словам сенатора, главной целью Чубайса было не развитие экономики страны, а «заколачивание гвоздей в гроб коммунизма». «Каждый проданный за бесценок или отданный задаром завод (цитата из Чубайса: „хоть даром, хоть с приплатой!“) был таким очередным гвоздем», — отметил Пушков.
Пушков отметил, что в новой должности у Чубайса появился шанс «себя показать».
«Интересно, покажет?», — задается вопросом сенатор.
Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников предположил, что должность бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса является гарантией его защиты со стороны президента. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по информации телеканала 360, заявил, что в организации уже готовы начать сотрудничество с чиновником.