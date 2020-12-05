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Москва

Пресс-секретарь Горбачева рассказал о его самочувствии 

Газета.Ru и ещё 4 3 часа назад
Стало известно о самочувствии Горбачева
Фото: ТАСС
Бывший президент СССР Михаил Горбачев соблюдает самоизоляцию и все рекомендации врачей на фоне эпидемии. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, пишет РИА "Новости".

"Да. Естественно, это связано и с накопившимися медицинскими проблемами. И все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима. И он всегда выполнял и выполняет рекомендации врачей", — ответил Палажченко на вопрос, соблюдает ли Горбачев самоизоляцию.

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Пресс-секретарь ответил, что состояние экс-президента СССР "вполне бодрое". По его словам, юбилей политика, скорее всего, будет проводиться в онлайн-формате. 2 марта 2021 года Горбачеву исполнится 90 лет.
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Политика , Павел Палажченко , Михаил Горбачев , РИА Новости
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