Стало известно о самочувствии Горбачева

"Да. Естественно, это связано и с накопившимися медицинскими проблемами. И все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима. И он всегда выполнял и выполняет рекомендации врачей", — ответил Палажченко на вопрос, соблюдает ли Горбачев самоизоляцию.