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Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от коронавируса 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Отгул после вакцинации? Какие бонусы ждут россиян
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Член Совета Федерации, кандидат медицинский наук Сергей Леонов выразил мнение, что было бы логично предоставлять отгул людям после вакцинации от коронавирусной инфекции.
Леонов напомнил, что в ряде случаев после получения вакцины возможны повышение температуры тела и ощущение общей усталости.

— Поэтому это будет логично, дать один день отгула после прививки, — полагает сенатор.

Что касается предоставления отгула после получения второй дозы вакцины, каждую ситуацию следует оценивать индивидуально, считает Леонов. В частности, если возникли неприятные симптомы после первой дозы вакцины, желательно дать отгул и во второй раз, рассказал член Совфеда в интервью радио Sputnik.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда все регионы России подключатся к вакцинации от COVID-19.
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Политика , Общество , Татьяна Голикова , Сергей Леонов , Совет Федерации , ИА Sputnik
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