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Москва

«Значимо для страны и интересно мне лично»: Чубайс о новом назначении 

Вероника Полынина 25 минут назад
«Значимо для страны и интересно мне лично»
Фото: РИА Новости
Анатолий Чубайс прокомментировал в Facebook назначение на новую должность.
По словам Чубайса, он считает порученное ему дело значимым для страны и интересным.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал Чубайс.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса на должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу» отметил, что Чубайс будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН.
В течение последних 12 лет Чубайс руководил госкорпорацией «Роснано». 2 декабря Путин предложил возглавить «Роснано» зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
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Комментарии 4
Политика , Сергей Куликов , Дмитрий Песков , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , ООН , Военно-промышленная комиссия , Интерфакс
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