Анатолий Чубайс прокомментировал в Facebook назначение на новую должность.
По словам Чубайса, он считает порученное ему дело значимым для страны и интересным.
«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал Чубайс.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса на должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу» отметил, что Чубайс будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН.
В течение последних 12 лет Чубайс руководил госкорпорацией «Роснано». 2 декабря Путин предложил возглавить «Роснано» зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.