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Москва

Путин обсудил ситуацию в СНГ с членами Совбеза 

News.ru 1 час назад
Путин обсудил ситуацию в СНГ с членами Совбеза
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что участники мероприятия обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки. Представитель Кремля также отметил, что президент и его собеседники обменялись мнениями по ситуации в некоторых странах СНГ, передаёт ТАСС.
В совещании участвовали спикеры Совфеда и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь организации Николай Патрушев, главы Минобороны и МВД Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также глава президентской администрации Антон Вайно.
27 ноября Путин обсуждал с постоянными членами Совбеза работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в регионе Нагорного Карабаха, а также вопросы борьбы с киберпреступностью, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Сергей Иванов , Сергей Нарышкин , Владимир Колокольцев , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Госдума , Совет Федерации , Совет безопасности РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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