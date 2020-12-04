Путин обсудил ситуацию в СНГ с членами Совбеза 

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что участники мероприятия обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки. Представитель Кремля также отметил, что президент и его собеседники обменялись мнениями по ситуации в некоторых странах СНГ, передаёт ТАСС.

27 ноября Путин обсуждал с постоянными членами Совбеза работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в регионе Нагорного Карабаха, а также вопросы борьбы с киберпреступностью, писал NEWS.ru.