Лавров: Россия и Турция ни перед кем не прогибаются 

Я уверен, что отношения между Россией и Турцией — это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также напомнил о «многомиллиардных» проектах Москвы и Анкары в разных сферах экономики. Кроме того, глава ведомства отметил, что Россия не имеет ничего против реализации инициатив, направленных на диверсификацию поставок газа в Европу. При этом Москва отвергает политизацию вопросов сотрудничества в этой сфере.

Основным проектом, призванным диверсифицировать поставки газа РФ в Европу, является «Северный поток — 2». Он предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.