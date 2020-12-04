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Москва

Лавров: Россия и Турция ни перед кем не прогибаются 

News.ru 45 минут назад
Лавров: Россия и Турция ни перед кем не прогибаются
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководство РФ не смущает членство Турции в НАТО, а также разные позиции по ряду вопросов во внешней политике, между государствами нет принципиальных споров, рассказал 4 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров во время международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

Я уверен, что отношения между Россией и Турцией — это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также напомнил о «многомиллиардных» проектах Москвы и Анкары в разных сферах экономики. Кроме того, глава ведомства отметил, что Россия не имеет ничего против реализации инициатив, направленных на диверсификацию поставок газа в Европу. При этом Москва отвергает политизацию вопросов сотрудничества в этой сфере.
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Основным проектом, призванным диверсифицировать поставки газа РФ в Европу, является «Северный поток — 2». Он предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо усилить свою роль в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что дополнительных средств требует противодействие организованной преступности, наркоугрозе и правонарушениям в киберпространстве.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , НАТО , Анкара , Москва , Турция
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