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Лавров заявил, что США довели Ближний Восток до катастрофы 

ИА Regnum 59 минут назад
Лавров: США довели Ближний Восток до катастрофы
Фото: РИА Новости
Деятельность США на Ближнем Востоке привела к разгулу терроризма, заявил 4 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».
Говоря о проблемах юга Средиземноморья, российский дипломат указал на сохранение террористической угрозы, разгул организованной преступности, тяжёлую гуманитарную ситуацию, а также на многочисленные нарушения прав человека и нацменьшинств, дискриминацию христиан.

«Это высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства, навязать рецепты развития, игнорирующие ценности этих стран и народов», — Лавров

Российский дипломат добавил, что США используют ближневосточные страны, Север Африки, не сообразуясь при этом с нормами международного права. При этом он указал на такой аспект, как «проблема иностранных террористов-боевиков».

«Они участвуют в боевых действиях в регионе, затем возвращаются в страны своего происхождения и развивают там активную диверсионную, пропагандистскую и вербовочную деятельность», — Лавров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил, что так называемая антитеррористическая коалиция продолжает активно использовать лагерь «Эль-Холь» в Сирии как вербовочную базу для пополнения рядов незаконных вооружённых формирований.
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Комментарии 4
Политика , Сергей Лавров , Михаил Мизинцев , США
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