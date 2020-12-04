Путин назвал четыре качества президента 

Президент Владимир Путин объяснил, почему искусственный интеллект не сможет пока руководить государством. Об этом он заявил на конференции AI Journey.

У искусственного интеллекта нет сердца, души, сострадания и совести.

"Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны", — пояснил Владимир Путин.

Иногда президентам приходится принимать не совсем рациональные на первый взгляд решения — исходя из истории, культуры, практики, устремлений и ожиданий граждан, продолжил президент.

"Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными в области пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности", — заметил он.

Для президента-человека они обоснованы, потому что он принимает решение не в интересах машин, а в интересах живых людей, пояснил Путин.

Российский лидер также сравнил умные машины с маленькими детьми: они будут расти и создавать новую ситуацию для человечества.