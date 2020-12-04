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Москва

Путин ответил на критику регулирования интернета 

Rambler News Service 18 минут назад
Путин ответил на критику регулирования интернета
Фото: РИА Новости
Принятые в России решения об ограничении распространения определенной информации в интернете были выверены, хотя вызвали шумиху, подобную буре в стакане воды, заявил президент страны Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сколько было у нас шума — буря в стакане воды — по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете вводится, но ничего же не случилось. Решения были выверены, они касаются чего? Известно чего: невозможности пропагандировать суицид, детскую порнографию и прочие такие вещи, терроризм и так далее. Ничего не произошло страшного», — сказал Путин.

Он добавил, что власти постараются действовать с регулированием так же аккуратно и в сферах искусственного интеллекта и больших данных.
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Политика , Владимир Путин
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