Путин ответил на критику регулирования интернета 

«Сколько было у нас шума — буря в стакане воды — по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете вводится, но ничего же не случилось. Решения были выверены, они касаются чего? Известно чего: невозможности пропагандировать суицид, детскую порнографию и прочие такие вещи, терроризм и так далее. Ничего не произошло страшного», — сказал Путин.