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Москва

В Кремле ответили на вопрос о новом назначении Чубайса 

Мария Иванова 1 час назад
В Кремле ответили на вопрос о новом назначении Чубайса
Фото: Рамблер
Президент России Владимир Путин пока не подписывал документы о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на новый пост. Об этом, по данным РИА Новости, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщал «Рамблер», Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. 23 ноября премьер Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития и переходе «Роснано» под управление ВЭБ.РФ. 2 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». 3 декабря Чубайс заявил, что отработал на посту главы «Роснано» последний день.
Ранее в СМИ появилась информация, что следующим направлением работы Анатолия Чубайса могут стать вопросы, связанные с изменением климата, а также о то, что он может получить новую должность при ООН.
Сегодня Песков ответил на вопросы о возможном политическом будущем Анатолия Чубайса и остается ли тот в обойме кадров, на которые рассчитывает руководство страны.

«На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — пояснил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «любой человек при желании может заняться личными проектами».
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Комментарии 1
Политика , Сергей Куликов , Дмитрий Песков , Анатолий Чубайс , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Роснано , ООН , Военно-промышленная комиссия
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