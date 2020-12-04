В Кремле ответили на вопрос о новом назначении Чубайса 

Как сообщал «Рамблер», Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. 23 ноября премьер Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития и переходе «Роснано» под управление ВЭБ.РФ. 2 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». 3 декабря Чубайс заявил, что отработал на посту главы «Роснано» последний день.

Ранее в СМИ появилась информация, что следующим направлением работы Анатолия Чубайса могут стать вопросы, связанные с изменением климата, а также о то, что он может получить новую должность при ООН

Сегодня Песков ответил на вопросы о возможном политическом будущем Анатолия Чубайса и остается ли тот в обойме кадров, на которые рассчитывает руководство страны.

«На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — пояснил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «любой человек при желании может заняться личными проектами».