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Москва

Сбор вопросов для большой пресс-конференции Путина начнётся 6 декабря 

News.ru и ещё 4 59 минут назад
Анонсирован сбор вопросов для пресс-конференции Путина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что специальное приложение, в котором принимаются вопросы к большой пресс-конференции президента, пока работает в тестовом режиме.
Представитель Кремля сообщил, что все желающие смогут воспользоваться приложением с воскресенья, 6 декабря, передаёт РИА Новости.
Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решёно провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии.
Через приложение «Москва — Путину» россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видеоролик. При регистрации надо будет указать имя и телефон для обратной связи. Во время самого мероприятия в приложении можно будет посмотреть трансляцию.
Представители российских и зарубежных СМИ на пресс-конференции будут работать в зале Центра международной торговли. Журналисты региональных изданий смогут участвовать удалённо. Для этого организуют площадки в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке.
Ранее воспитанница детского дома Оксана Шабашова, которая в 2019 году во время прямой линии с Путиным обратилась к президенту с просьбой о выделении жилья, получила квартиру, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , РИА Новости
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