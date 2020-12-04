Анонсирован сбор вопросов для пресс-конференции Путина

Представитель Кремля сообщил, что все желающие смогут воспользоваться приложением с воскресенья, 6 декабря, передаёт РИА Новости.

Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решёно провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии.

Через приложение «Москва — Путину» россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видеоролик. При регистрации надо будет указать имя и телефон для обратной связи. Во время самого мероприятия в приложении можно будет посмотреть трансляцию.

Представители российских и зарубежных СМИ на пресс-конференции будут работать в зале Центра международной торговли . Журналисты региональных изданий смогут участвовать удалённо. Для этого организуют площадки в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее воспитанница детского дома Оксана Шабашова, которая в 2019 году во время прямой линии с Путиным обратилась к президенту с просьбой о выделении жилья, получила квартиру, писал NEWS.ru.