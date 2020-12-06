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Москва

От россиян начали принимать вопросы на пресс-конференцию Путина 

Ura.Ru и ещё 10 1 час назад
Стартовал прием вопросов Путину
Фото: © URA.RU
В стране заработало специальное приложение «Москва — Путину», с которого россияне смогут отправлять вопросы для пресс-конференции главы государства Владимира Путина. Кроме того, обратиться к президенту можно на специальном сайте.
Через приложение «Москва — Путину» можно совершить видеозвонок, записать видеовопрос или отправить текстовое сообщение, пишет ТАСС.

«Работа таких сервисов позволит использовать в этом году на ежегодной большой пресс-конференции Путина элементы прямой линии», — отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что прямого общения российского лидера с народом не будет из-за пандемии коронавируса.

Вопросы от россиян будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Они будут предоставлять возможность гражданам задать вопрос или озвучивать обращения, которые будут приходить по приложению для мобильных телефонов», — анонсировал Песков.

Он также отметил, что обратиться к президенту можно будет через сайт, который запустят в преддверии пресс-конференции.
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться с журналистами и простыми россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево. Там оборудуют студия, и президент увидит «всех участников во всех точках».
Журналисты федеральных и иностранных СМИ задавать вопросы будут из Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты -будут работать на площадках в федеральных округах: Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее URA.RU стало известно, что полпредства президента РФ в федеральных округах начали составлять списки журналистов для участия в пресс-конфернеции президента Путина.
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Политика , Прямая линия с Владимиром Путиным , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , ИТАР-ТАСС
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