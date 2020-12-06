Стартовал прием вопросов Путину

В стране заработало специальное приложение « Москва — Путину», с которого россияне смогут отправлять вопросы для пресс-конференции главы государства Владимира Путина . Кроме того, обратиться к президенту можно на специальном сайте.

Через приложение «Москва — Путину» можно совершить видеозвонок, записать видеовопрос или отправить текстовое сообщение, пишет ТАСС.

«Работа таких сервисов позволит использовать в этом году на ежегодной большой пресс-конференции Путина элементы прямой линии», — отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что прямого общения российского лидера с народом не будет из-за пандемии коронавируса.

«Они будут предоставлять возможность гражданам задать вопрос или озвучивать обращения, которые будут приходить по приложению для мобильных телефонов», — анонсировал Песков.

Он также отметил, что обратиться к президенту можно будет через сайт, который запустят в преддверии пресс-конференции.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться с журналистами и простыми россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево. Там оборудуют студия, и президент увидит «всех участников во всех точках».