СМИ узнали, чем займется Чубайс 

После ухода с поста главы «Роснано» Анатолий Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата. Об этом со ссылкой на знакомых политика пишет The Bell.
Как сообщал «Рамблер», Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. 23 ноября премьер Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития и переходе «Роснано» под управление ВЭБ.РФ. 2 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». 3 декабря Чубайс заявил, что отработал на посту главы «Роснано» последний день.
Следующим направлением работы Анатолия Чубайса могут стать вопросы, связанные с изменением климата, отметил один из его знакомых.
«Эта тема близка к тому, чтобы стать для него основной», — пояснил он.
При этом источники The Bell не смогли ответить на вопрос, какая именно должность может быть предложена Чубайсу. Однако близкий к правительству источник уточнил, что бывший глава «Роснано» точно не войдет в структуру кабинета министров.
Ожидается, что Чубайс будет отвечать за широкий круг вопросов — начиная от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2, заканчивая привлечением зеленых инвестиций, уточнил один из собеседников издания.
По данным источников, о новом назначении Чубайса может быть объявлено в ближайшие дни.