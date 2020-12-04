СМИ узнали, чем займется Чубайс 

После ухода с поста главы «Роснано» Анатолий Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата. Об этом со ссылкой на знакомых политика пишет The Bell.

Следующим направлением работы Анатолия Чубайса могут стать вопросы, связанные с изменением климата, отметил один из его знакомых.

«Эта тема близка к тому, чтобы стать для него основной», — пояснил он.

При этом источники The Bell не смогли ответить на вопрос, какая именно должность может быть предложена Чубайсу. Однако близкий к правительству источник уточнил, что бывший глава «Роснано» точно не войдет в структуру кабинета министров.

Ожидается, что Чубайс будет отвечать за широкий круг вопросов — начиная от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2, заканчивая привлечением зеленых инвестиций, уточнил один из собеседников издания.

По данным источников, о новом назначении Чубайса может быть объявлено в ближайшие дни.