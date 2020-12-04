Госархив раскрыл свидетельства «недальновидности» Брежнева

Леонид Брежнев , бывший в начале 1960-х годов председателем Президиума Верховного Совета СССР , тогда отказал в установке в Кремле мемориальной доски с именами кавалеров высшего советского военного ордена "Победа", не подозревая, что спустя почти полтора десятка лет в ранге главы Советского Союза сам будет удостоен этой награды — об этом свидетельствуют материалы выставки "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской Федерации ", открывшейся в четверг в Москве

В рамках выставки представлена докладная записка заведующего отделом наград Президиума Верховного Совета СССР Федора Сазикова Брежневу, датированная 30 ноября 1963 года. В ней Сазиков называл нецелесообразным устанавливать мемориальную доску кавалеров ордена "Победа" в Большом Кремлевском дворце, как планировалось изначально. Судя по резолюциям на записке, Брежнев в феврале 1964 года предписал "отложить решение вопроса до сооружения в Москве монумента "Победа".

Монумент в итоге построили на Поклонной горе в Москве только спустя 30 лет, в 1994-1995 годах. А мемориальную доску кавалерам ордена "Победа" тоже установили — на стене Государственного Кремлевского дворца. 9 мая 2000 года, в день 55-летия Победы, ее открыл президент России Владимир Путин

Орден "Победа" был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Им награждались лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых обстановка в корне менялась в пользу советских войск.

Леонид Брежнев, уже как Генеральный секретарь ЦК КПСС , был награжден орденом "Победа" в феврале 1978 года. Однако в 1989 году указ Президиума ВС СССР об этом отменили как не соответствующий статуту ордена, и на мемориальной доске в Кремле имя Брежнева не значится.