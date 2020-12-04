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«Это карательная акция»: в МИД РФ прокомментировали задержания русскоязычных журналистов в Латвии 

ТК «Звезда» 1 час назад
В РФ возмущены задержанием наших журналистов в Латвии
Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Российские дипломаты рассчитывают на адекватную оценку со стороны Евросоюза.
Министерство иностранных дел России расценивает задержание русскоязычных журналистов в Латвии как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Об этом говорится на сайте МИД РФ.
Инцидент произошел в четверг, 3 декабря. Среди задержанных — Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, публицист, общественник и правозащитник Владимир Линдерман и журналист Андрей Солопенко.

«Ссылка на нарушение коллективом «Спутник Латвия» режима «санкций» Европейского союза категорически неприемлема. Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Д. К. Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД России также заявили, что над русскоязычными журналистами информагентства «Балтньюз» и рядом общественных деятелей Латвии была учинена расправа. Всех представителей СМИ допросили, в их квартирах провели обыски, предъявлены уголовные обвинения.

«Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В МИД сообщили, что данный вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ. Кроме того, российские дипломаты рассчитывают на адекватную оценку со стороны Евросоюза.
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Комментарии 26
Политика , В мире , Андрей Яковлев , Владимир Линдерман , МИД , ЕС , РИА Новости , Латвия
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