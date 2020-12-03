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Чиновник выругался матом на совещании с Аксеновым 

Вероника Полынина 1 час назад
Чиновник выругался матом на совещании с Аксеновым
Фото: РИА Новости
Начальник трудовой инспекции в Крыму Игорь Зворский выругался матом во время онлайн-совещания у главы республики Сергея Аксенова. Видео инцидент опубликовало издание «Подъем».
Во время совещания Зворский начал разговаривать по телефону, и из-за включенного микрофона его разговор услышали все участники заседания. Кроме того, программа автоматически вывела чиновника на большой экран.

«Какой-то закон, он стал мне, б…, что-то рассказывать», — заявил ни о чем не подозревающий Зворский своему собеседнику.

«Игорь Валентинович, выключите микрофон», — отреагировал на мат в эфире Сергей Аксенов.

Помощница Зворского сообщила, что он общался по телефону с заместителем министра труда.

«Он и до этого инцидента разговаривал и давал указания, но его никто не слышал. Почему именно в этот момент сегодня включился микрофон — это вопрос к техникам», — сказала она.

В свою очередь, Сергей Аксенов пообещал разобраться в инциденте. По его словам, он попросил сделать распечатку речи Зворского, потому что во время совещания толком не расслышал его слова.
Ранее «Рамблер» неоднократно писал о неловких ситуациях, в которые попадают участники видеоконференций во время пандемии. Так, в Испании женатый телеведущий Альфонсо Мерлос во время прямого эфира случайно показал свою любовницу. А в Бразилии во время онлайн-интервью журналиста Фабио Порчата с бывшим кандидатом на пост президента страны в кадре внезапно появилась обнаженная жена журналиста.
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Политика , Сергей Аксенов
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