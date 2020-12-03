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Корейский дипломат отказался от своих слов про российские Курилы 

РИА Новости 1 час назад
Корейский дипломат отказался от слов про Курилы
Фото: РИА Новости
Новый посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир отказался от своих слов о принадлежности Курил России.
В мае 2011 года Кан Чан Ир, будучи депутатом от оппозиционной партии, приехал на Кунашир и заявил, что Курильские острова принадлежат России.

"Я имел в виду, что Россия захватила и оккупировала острова, но меня неправильно интерпретировали", — сказал дипломат газете "Емиури".

Кан Чан Иру пришлось оправдываться и за предложение называть японского императора королем Японии, с которым он выступил в 2019 году.

"На должности посла я должен называть его императором", — заявил дипломат.

Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах
Японцев оправдания корейского посла не впечатлили.

"Как ни трактуй, но эти слова не исчезнут, поэтому я не сомневаюсь в одном — этому человеку доверять нельзя", — написал Pxp.

"Назначение послом человека, который относится к Японии враждебно, это первый шаг к разрыву отношений. Прекрасно", — считает пользователь Yosi.

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.
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