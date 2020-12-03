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Мишустин объявил о решающем этапе в борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 57 минут назад
Мишустин сделал заявление по массовой вакцинации от COVID
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о наступлении решающего этапа в борьбе с коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 3 декабря.
Речь идет о массовой вакцинации населения.

«Это решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными и близкими», — сказал премьер.

По его словам, регионы уже доложили о высокой готовности к началу масштабной вакцинации. Он призвал губернатор лично контролировать этот процесс, чтобы прививочная кампания была удобной и безопасной.
Россиян призвали готовиться к массовой вакцинации
2 декабря президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране масштабную вакцинацию против COVID–19 с использованием российского препарата «Спутник V». Разработка ученых центра имени Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Позже в России зарегистрировали препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Первыми вакцинацию должны пройти врачи и учителя.
В Москве электронная запись на прививку будет доступна для этой категории граждан уже с 4 декабря. Первые прививочные пункты откроются 5 декабря.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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