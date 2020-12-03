Россия предложила повысить эффективность ОБСЕ 

Он отметил, что необходимо повысить «прозрачность и отдачу от работы секретариата, институтов и полевых присутствий», усовершенствовать методику наблюдения за выборами, оптимизировать программы мероприятий и подготовки совета министров.

Необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог, — цитирует министра РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что не предлагается начать «с нуля». По его словам, «важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ». Министр добавил, что действия новых должностных лиц должны быть основаны на беспристрастности, а не на подсказках отдельных государств.