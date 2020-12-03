Ещё
Далее:
Читайте также:
Все сериалы до конца декабря
Все сериалы до конца декабря Бесплатно ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война 

ТАСС 34 минуты назад
России объявлена юридическая война
Фото: ТАСС
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война.

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд Российская Федерация данное решение обжаловала.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
ТАСС: последние новости
Путин прибыл в Тобольск, где проведет совещание о развитии нефтегазохимии Путин прибыл в Тобольск, где проведет совещание о развитии нефтегазохимии Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против коронавируса Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против коронавируса Песков: Путин не принимал решение возглавить список "Единой России" на выборах Песков: Путин не принимал решение возглавить список "Единой России" на выборах
Политика , Константин Чуйченко , ЮКОС , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
00:14
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
00:56
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
Происшествия
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
00:27
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
Происшествия
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
00:47
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
Общество
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
02:08
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
Происшествия
Азаров пояснил ситуацию в Украине и попал на видео
08:02
Азаров пояснил ситуацию в Украине и попал на видео
В мире
Респиратор за 10 миллионов рублей попал на видео
07:15
Респиратор за 10 миллионов рублей попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение