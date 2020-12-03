России объявлена юридическая война

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.