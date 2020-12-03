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В Совфеде отреагировали на бойкот некоторыми странами встречи Совбеза ООН 

РИА Новости 1 час назад
Представители Юго-Востока Украины, выступавшие в ООН, имеют собственное мнение и право его выражать, все страны-члены СБ ООН обязаны слышать их позицию, написал в ФБ глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН.

"Вчера в Совбезе ООН состоялось первое за семь послемайданных лет обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители", — отметил Косачев.

По его словам, вызывает изумление, как они объяснили своё отсутствие: "Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины", — говорится в заявлении постпредств США, Великобритании и Эстонии.
Украина объявила бойкот Совбезу ООН
Законодатель подчеркнул, что представители Юго-Востока Украины, выступавшие вчера в ООН, имеют собственное мнение и имеют право его выражать. "А услышать это — прямая обязанность (а не право) всех без исключения членов Совета Безопасности ООН. Включая гордую и независимую Эстонию", — сказал он.
Косачев подчеркнул, что альтернативная информация, исходящая от участников одной из сторон конфликта, заведомо объявляется ложной теми, кто поддерживает его другую сторону. "Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и к плюрализму мнений. "Вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения", — сказал политик.

"Тем, кому довелось жить в СССР, эта формулировка до боли знакома. Именно так реализовывался тогда декларируемый, но никогда не реализованный принцип свободы слова, совести и убеждений", — добавил Косачев.

При том парламентарий привел слова великого французского дипломата Талейрана: "Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного".
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Политика , Видео , Наталья Никонорова , Владислав Дейнего , Константин Косачев , МИД , Совбез ООН , Совет Федерации
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