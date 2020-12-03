"Вчера в Совбезе ООН состоялось первое за семь послемайданных лет обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители", — отметил Косачев.

По его словам, вызывает изумление, как они объяснили своё отсутствие: "Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины", — говорится в заявлении постпредств США, Великобритании и Эстонии.

Законодатель подчеркнул, что представители Юго-Востока Украины, выступавшие вчера в ООН, имеют собственное мнение и имеют право его выражать. "А услышать это — прямая обязанность (а не право) всех без исключения членов Совета Безопасности ООН. Включая гордую и независимую Эстонию", — сказал он.

Косачев подчеркнул, что альтернативная информация, исходящая от участников одной из сторон конфликта, заведомо объявляется ложной теми, кто поддерживает его другую сторону. "Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и к плюрализму мнений. "Вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения", — сказал политик.

"Тем, кому довелось жить в СССР, эта формулировка до боли знакома. Именно так реализовывался тогда декларируемый, но никогда не реализованный принцип свободы слова, совести и убеждений", — добавил Косачев.

При том парламентарий привел слова великого французского дипломата Талейрана: "Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного".