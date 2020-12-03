"Мы обречены": посол раскрыл отношение России к США

«Что касается нас, то мы бы хотели иметь прагматичные, дружественные отношения с Соединенными Штатам. Мы – две великие державы, мы – важные члены Совбеза ООН, мы несем особую ответственность за международный мир и стабильность, поэтому мы обречены на сотрудничество, потому что весь мир зависит от отношений между США и Россией», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
«Я понимаю, что будет очень сложно перезапустить диалог между США и Россией. Но, кстати говоря, мы никогда не останавливали этот диалог», – отметил Антонов, обратив внимание на то, что Москва не прекращала взаимодействия даже в условиях высылки российских дипломатов из США. «Мы до сих пор позитивно настроены, мы до сих пор выступаем за то, чтобы развивать наши отношения», – заявил Антонов на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.
«Наиболее болезненным вопросом для нас сейчас является вопрос виз. Для нас это огромная проблема», – отметил он.
«Честно говоря, я очень сильно разочарован», – констатировал Антонов.