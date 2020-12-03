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Антонов заявил о готовности России к прагматичным отношениям с США

Деловая газета "Взгляд"
21 минуту назад
Россия заинтересована в установлении прагматичных и дружественных отношениях с Соединенными Штатами и настроена на их развитие, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы обречены": посол раскрыл отношение России к США
Фото: ReutersReuters
«Что касается нас, то мы бы хотели иметь прагматичные, дружественные отношения с Соединенными Штатам. Мы – две великие державы, мы – важные члены Совбеза ООН, мы несем особую ответственность за международный мир и стабильность, поэтому мы обречены на сотрудничество, потому что весь мир зависит от отношений между США и Россией», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
«Я понимаю, что будет очень сложно перезапустить диалог между США и Россией. Но, кстати говоря, мы никогда не останавливали этот диалог», – отметил Антонов, обратив внимание на то, что Москва не прекращала взаимодействия даже в условиях высылки российских дипломатов из США. «Мы до сих пор позитивно настроены, мы до сих пор выступаем за то, чтобы развивать наши отношения», – заявил Антонов на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.
При этом Антонов обратил внимание на то, что российское посольство до сих пор сталкивается с серьезными препятствиями при выдаче американских виз сотрудникам.
«Наиболее болезненным вопросом для нас сейчас является вопрос виз. Для нас это огромная проблема», – отметил он.
Посол упомянул, что со сложностями в получении виз сталкиваются не только сами дипломатические работники и техперсонал в лице врачей, но даже дети дипломатов.
«Честно говоря, я очень сильно разочарован», – констатировал Антонов.
Ранее и.о. главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Брендон Уэльс в ходе выступления на слушаниях в комитете Сената по внутренней безопасности сообщил, что Россия не вмешивалась в американские выборы в ходе кампании 2020 года.
Напомним, в понедельник замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс» заявил о готовности Москвы сотрудничать с «любым, кто займет Белый дом».
Политика,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,Департамент внутренней безопасности США,Совбез ООН,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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