Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти не ввязываться в политические авантюры, а набраться мужества и признать российский статус Крыма.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.
"Все в мире понимают, что нет такой силы, которая способна заставить Россию отказаться от Крыма, а крымчан — поменять свою позицию. Поэтому Турции не стоит ввязываться в различные политические авантюры, а остается только одно — набраться мужества и признать Крым российским", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, создание так называемой "крымской платформы" напоминает цирк шапито. "Крымчане, наблюдая за всем на этой арене из-за надежно охраняемых границ, лишь умиленно улыбаются", — подчеркнул Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".