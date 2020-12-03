"Все в мире понимают, что нет такой силы, которая способна заставить Россию отказаться от Крыма, а крымчан — поменять свою позицию. Поэтому Турции не стоит ввязываться в различные политические авантюры, а остается только одно — набраться мужества и признать Крым российским", — сказал РИА Новости Умеров.