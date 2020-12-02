Пашинян начал разговор с Путиным с извинений

Телеканал «Царьград» рассказал , что премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свой доклад на встрече с членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с извинений.

На заседании, где выступал Пашинян, председательствовал президент России Владимир Путин . У премьера Армении возникли проблемы со связью, ему пришлось выложить из карманов все гаджеты и убрать смартфон подальше, но это не помогло.

«Извиняюсь, сейчас все наладим», - сказал он.

После этого Пашинин рассказал задачах, которые нужно выполнить в Нагорном Карабахе.

«Люди должны быть уверены, что находятся в безопасности и могут жить на своей земле», - напомнил он о возвращающихся беженцах.

Премьер призвал обеспечить охрану памятников на территориях, доставшихся Азербайджану, и создать инфраструктуру, в том числе дороги. Также Пашинян рассказал, что находился в постоянном контакте с Путиным и обсуждал с российским президентом меры для защиты людей.

«С Владимиром Владимировичем мы и сегодня очень тесно работаем. Для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами и телами погибших», - подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии стратегически важного города - Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок.

Алиев утверждал, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.