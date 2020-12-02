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Россия проведёт презентацию в ООН вакцины «Спутник V» 

RT на русском и ещё 1 12 минут назад
Россия представит в ООН вакцину «Спутник V»
Фото: © REUTERS/Tatyana Makeyeva
Россия представит вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на виртуальной сессии Генеральной ассамблеи ООН 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского постпредства при организации Фёдор Стржижовский.

«В среду (2 декабря. — RT) в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ООН сообщили, что продолжают обсуждение предложения российского лидера Владимира Путина о бесплатном предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от коронавируса.
При этом постпред Росси при ООН Василий Небензя рассказал об интересе в организации к российскому препарату.
В сентябре Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину сотрудникам организации.
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Политика , Михаил Мурашко , Василий Небензя , Федор Стржижовский , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ООН , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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