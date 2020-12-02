Россия представит в ООН вакцину «Спутник V»

«В среду (2 декабря. — RT) в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — цитирует его ТАСС.