Появилось видео выступления Небензи в ООН 

"Внимательно следили за ходом первого раунда Форума ливийского национального диалога, проходившего в Тунисе под эгидой ООН. Стороны достигли определенных договоренностей по принципам переходного периода. В то же время им предстоит обсудить важные вопросы, касающиеся параметров формирования эффективных общенациональных органов власти, способных обеспечить единство страны. При этом полагаем необходимым, чтобы в национальном диалоге был представлен максимально широкий спектр ливийских групп. Это обеспечит приемлемость договоренностей для всего населения страны и огородит ее от новых испытаний", — заявил Небензя.