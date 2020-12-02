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Появилось видео выступления Небензи в ООН 

Вадим Дроздов 1 час назад
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя выступил на видеоконференции членов Совета безопасности ООН по поводу сложившейся ситуации в Ливии.
"Внимательно следили за ходом первого раунда Форума ливийского национального диалога, проходившего в Тунисе под эгидой ООН. Стороны достигли определенных договоренностей по принципам переходного периода. В то же время им предстоит обсудить важные вопросы, касающиеся параметров формирования эффективных общенациональных органов власти, способных обеспечить единство страны. При этом полагаем необходимым, чтобы в национальном диалоге был представлен максимально широкий спектр ливийских групп. Это обеспечит приемлемость договоренностей для всего населения страны и огородит ее от новых испытаний", — заявил Небензя.
Политика , Видео , Безопасность , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН
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