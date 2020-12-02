"Именно на государствах лежит основная ответственность за предотвращение и борьбу с распространением неонацизма, — подчеркнул он во вторник, выступая на торжественном заседании Генеральной ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. — Международное сообщество должно оставаться единым и все время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии".

"Наша задача — не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны, — обратился Небензя к коллегам в Генассамблее. — Мы должны сделать это ради тех, кто отдал свои жизни во имя Победы".

Он напомнил, что Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан ежегодно вносят на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". "Благодарим международное сообщество за поддержку этой инициативы подавляющим большинством", — сказал российский постпред.