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Захарова раскрититиковала мнение ЕС о свободе СМИ на Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Захарова оценила мнение ЕС о свободе СМИ на Украине
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала оценку состояния свободы СМИ на Украине в докладе Еврокомиссии об имплементации соглашения ЕС и этой страны. Мнение об этом она выразила у себя в Facebook.
Захарову рассмешила формулировка журналистов, описывающих содержание доклада: рядом с достаточно высокой оценкой свободы СМИ в украинском государстве оказались упомянуты нападения на журналистов, некоторые из которых заканчиваются убийствами.

«То есть говорить можно свободно, пока не убили? Это новые евростандарты?», — сыронизировала дипломат.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решил самостоятельно рассказывать новости, так как, по его мнению, в принадлежащих олигархам украинских СМИ «много негатива».
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Политика , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , ЕС , Еврокомиссия
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