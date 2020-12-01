Захарова оценила мнение ЕС о свободе СМИ на Украине

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Захарову рассмешила формулировка журналистов, описывающих содержание доклада: рядом с достаточно высокой оценкой свободы СМИ в украинском государстве оказались упомянуты нападения на журналистов, некоторые из которых заканчиваются убийствами.

«То есть говорить можно свободно, пока не убили? Это новые евростандарты?», — сыронизировала дипломат.