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В России санкции сравнили с чрезвычайным бедствием 

Ura.Ru и ещё 1 1 час назад
В период пандемии ущерб от односторонних санкций соизмерим с ущербом от чрезвычайного бедствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Представители государств, «увлекающихся» такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых «гуманитарных изъятий»», — приводит слова Захаровой RT. Представитель МИД РФ также добавила, что в условиях пандемии коронавируса «их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия».

Захарова добавила, что Россия всегда выступала и выступает против практики односторонних ограничений. Большая часть стран, по ее словам, придерживается такой же политики. Захарова отметила, что санкции пагубно влияют на экономику, ломают международное сотрудничество, а также тормозят гуманитарное содействие.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД
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