Мария Захарова. В период пандемии ущерб от односторонних санкций соизмерим с ущербом от чрезвычайного бедствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ

«Представители государств, «увлекающихся» такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых «гуманитарных изъятий»», — приводит слова Захаровой RT. Представитель МИД РФ также добавила, что в условиях пандемии коронавируса «их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия».

Захарова добавила, что Россия всегда выступала и выступает против практики односторонних ограничений. Большая часть стран, по ее словам, придерживается такой же политики. Захарова отметила, что санкции пагубно влияют на экономику, ломают международное сотрудничество, а также тормозят гуманитарное содействие.