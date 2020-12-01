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В МИД РФ сравнили санкции с чрезвычайным бедствием 

News.ru 20 минут назад
В РФ санкции сравнили с чрезвычайным бедствием
Фото: news.ru
При распространении пандемии ущерб от односторонних санкций соизмерим с ущербом от чрезвычайного бедствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с проведением членов Совбеза ООН по рестрикциям.

Представители государств, «увлекающихся» такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых «гуманитарных изъятий». В условиях пандемии коронавирусной инфекции их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия, — сказала она.

По её словам, в ходе мероприятия большинство стран считают, что санкции оказывают пагубное влияние на экономику, ломают международное сотрудничество, тормозят гуманитарное содействие и подрывают право стран на устойчивое сотрудничество.

Отмечаем в этой связи важность мандата специального докладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека, — подчеркнул он.

Захарова прокомментировала санкции США против трёх компаний из России
Захарова добавила, что Россия последовательно выступает против практики односторонних ограничений. Заявление размещено на сайте МИД РФ.
Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления российского политика Алексея Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ЕС , ОЗХО , Совбез ООН , ООН , МВД
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