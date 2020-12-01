В РФ санкции сравнили с чрезвычайным бедствием

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Представители государств, «увлекающихся» такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых «гуманитарных изъятий». В условиях пандемии коронавирусной инфекции их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия, — сказала она.

По её словам, в ходе мероприятия большинство стран считают, что санкции оказывают пагубное влияние на экономику, ломают международное сотрудничество, тормозят гуманитарное содействие и подрывают право стран на устойчивое сотрудничество.

Отмечаем в этой связи важность мандата специального докладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека, — подчеркнул он.

Захарова добавила, что Россия последовательно выступает против практики односторонних ограничений. Заявление размещено на сайте МИД РФ.