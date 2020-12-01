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НАТО считает, что российские миротворцы в Приднестровье нарушают суверенитет Молдавии 

ТАСС 8 минут назад
НАТО ждет контактов с новым президентом Молдавии Майей Санду и считает, что Россия нарушает территориальную целостность этой страны, разместив миротворцев в Приднестровье. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран — членов НАТО.

"Молдавия — это партнер НАТО, и я жду возможности встретиться с ее новым президентом. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье. Это нарушение территориальной целостности этой страны", — заявил Столтенберг.

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Политика , Видео , Йенс Столтенберг , МИД , НАТО
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