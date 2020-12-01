РФ и США обсудили ситуацию с КНДР

"Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона", — отмечается в сообщении.

Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.

До конца 2019 года КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности, или диалог будет прекращен. С начала 2020 года встречи представителей КНДР-США на каком бы то ни было уровне не были возобновлены, а Северная Корея не раз заявила, что больше не намерена продолжать переговоры с США.