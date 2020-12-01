Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россия и США обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова 

РИА Новости 39 минут назад
РФ и США обсудили ситуацию с КНДР
Фото: EPA
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с первым заместителем государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее Стивеном Биганом ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон.

"Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона", — отмечается в сообщении.

Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.
До конца 2019 года КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности, или диалог будет прекращен. С начала 2020 года встречи представителей КНДР-США на каком бы то ни было уровне не были возобновлены, а Северная Корея не раз заявила, что больше не намерена продолжать переговоры с США.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
Последние новости
Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь Неочевидный симптом коронавируса, который точно указывает на болезнь
Комментарии
Политика , Игорь Моргулов , Стивен Биган , МИД , Вьетнам , КНДР , Пхеньян , США , Ханой , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
00:25
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
В мире Происшествия
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
02:50
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение