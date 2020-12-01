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Ни Крыма, ни санкций: РФ поставила США условие 

Мария Иванова 52 минуты назад
Ни Крыма, ни санкций: РФ поставила США условие
Фото: РИА Новости
Россия нечего обсуждать с США по вопросам обмена санкциями и статуса Крыма. Об этом, по данным РИА Новости, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, России и США нужно «плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений». Однако Москва не будет вести с Вашингтоном диалог по теме принадлежности Крыма.

«Тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность», — пояснил он.

Рябков также подчеркнул, что этот вопрос закрыт и его нет на повестке дня.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.
В ходе своей предвыборной кампании демократ Джо Байден, которого СМИ уже назвали новым президентом США, обещал усилить давление на Россию, в том числе с использованием новых жестких санкций.
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Джозеф Байден , МИД
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