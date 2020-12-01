Ни Крыма, ни санкций: РФ поставила США условие 

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, России и США нужно «плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений». Однако Москва не будет вести с Вашингтоном диалог по теме принадлежности Крыма.

«Тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность», — пояснил он.

Рябков также подчеркнул, что этот вопрос закрыт и его нет на повестке дня.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.