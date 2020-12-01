Рябков раскритиковал мышление США «старыми шаблонами

«Создаётся впечатление, что мышление в сфере ядерных вооружений в США вернулось к шаблонам полувековой давности, когда применение ядерного оружия было практической и приемлемой политической опцией», — сказал он во время конференции «Форт Росс 2020», его слова приводит РИА Новости.