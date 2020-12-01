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Рябков раскритиковал мышление США «старыми шаблонами» в ядерной сфере 

RT на русском и ещё 1 34 минуты назад
Рябков раскритиковал мышление США «старыми шаблонами
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Создаётся впечатление, что мышление США в сфере ядерных вооружений вернулось к параметрам полувековой давности, когда их применение было «практической и приемлемой опцией», считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Создаётся впечатление, что мышление в сфере ядерных вооружений в США вернулось к шаблонам полувековой давности, когда применение ядерного оружия было практической и приемлемой политической опцией», — сказал он во время конференции «Форт Росс 2020», его слова приводит РИА Новости.

Рябков отметил, что положения «Обзора ядерной политики» США исключили перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Все это представляет серьезную озабоченность», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, Рябков призвал НАТО прекратить практику «ядерных обменов».
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Политика , Оружие , Ядерное оружие , Сергей Рябков , МИД , НАТО , РИА Новости
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