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Яровая предложила проверять российских детей на алкоголизм и наркоманию 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Яровая предложила проверять детей на алкоголизм
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий указала, что одной из причин социального сиротства и семейного неблагополучия является алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков и алкоголя, а включение подобных исследований в рамках диспансеризации ОМС позволит выявлять такие случаи.

«Сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания», — отметила Яровая.

24 августа сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга оставила без присмотра девятилетнего сына с инвалидностью и устроила с мужчиной домашнюю вечеринку с алкоголем и наркотиками. В этот же день ребенок был найден пьяным на улице. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии с отравлением этанолом.
В январе в Подмосковье в крови госпитализированного восьмимесячного младенца обнаружили следы спайса. Острое отравление психоактивными веществами вызвало у ребенка кому.
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Политика , Общество , Ирина Яровая , Госдума
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