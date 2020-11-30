Яровая предложила проверять детей на алкоголизм

Парламентарий указала, что одной из причин социального сиротства и семейного неблагополучия является алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков и алкоголя, а включение подобных исследований в рамках диспансеризации ОМС позволит выявлять такие случаи.

«Сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания», — отметила Яровая.

24 августа сообщалось , что жительница Санкт-Петербурга оставила без присмотра девятилетнего сына с инвалидностью и устроила с мужчиной домашнюю вечеринку с алкоголем и наркотиками. В этот же день ребенок был найден пьяным на улице. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии с отравлением этанолом.