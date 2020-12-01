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Беглов пригрозил ужесточить санкции после скандального концерта Басты

Lenta.ruиещё 5
8 минут назад
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов и спортивных мероприятий ужесточить санкции за нарушение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, после скандального концерта рэпера Басты. Об этом он заявил в эфире «Радио России», передает «Фонтанка».
Беглов пригрозил ужесточить санкции после концерта Басты
Фото: ТАССТАСС
По его словам, отдельные спортивные и концертные организации действуют против интересов города и его жителей. При этом Беглов отметил, что все больше магазинов и предприятий сферы общественного питания придерживаются установленных правил.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить обстоятельства концерта Басты во время вспышки COVID-19 в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия якобы были нарушены введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения.
Концерт музыканта прошел 27 ноября в Санкт-Петербурге. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей.
Политика,Анна Попова,Александр Беглов,Роспотребнадзор,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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