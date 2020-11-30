Путин обсудил с президентом Узбекистана вакцину

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"Обсужден ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции", — говорится в сообщении.

Также затронуты актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей.

Кроме того, особое внимание было уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины.

Президенты Узбекистана и РФ с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отметили в пресс-службе узбекистанского лидера.

"В частности, активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работает совместная межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.