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Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Путин обсудил с президентом Узбекистана вакцину
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки к саммиту СНГ и борьбу с коронавирусом, включая использование российской вакцины, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсужден ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции", — говорится в сообщении.

Также затронуты актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей.
Кроме того, особое внимание было уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины.
Президенты Узбекистана и РФ с глубоким удовлетворением отметили устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отметили в пресс-службе узбекистанского лидера.

"В частности, активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работает совместная межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
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Политика , Шавкат Мирзиеев , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Братск , Иркутская Область , Узбекистан
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