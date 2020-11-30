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Милонов описал свое состояние после заражения коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Заболевший COVID-19 Милонов описал свое состояние
Фото: globallookpress.com
Депутат Госдумы Виталий Милонов, заразивший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Парламентарий заверил, что чувствует себя уже «совершенно нормально» и жалоб на здоровье у него нет. При этом он признался, что не делал компьютерную томографию (КТ), чтобы узнать о возможном поражении легких, так как не считает «необходимым занимать место на КТ, когда нет ни одышки, ничего».

«Вылечился ли, наверное, могу сказать окончательно завтра», — сказал Милонов, пояснив, что сдал еще один тест на коронавирус и ожидает его результат в понедельник, 30 ноября. «Я коронованный депутат», — заключил он.

Милонов заявил о заражении коронавирусом 18 ноября. По словам депутата, к тому моменту он находился на самоизоляции в течение пяти дней. За все время пандемии COVID-19 переболели или болеют 130 депутатов, 28 находятся в медучреждениях.
В конце октября Милонова и его коллегу Наталью Поклонскую не пустили на пленарное заседание из-за отказа сдавать анализ на коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что депутаты не восприняли требование об обязательном тестировании.
В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.
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