Прогноз Жириновского про Украину попал на видео 

Заявление Владимира Жириновского с прогнозом о будущем Украины опубликовано на официальной странице ЛДПР. Политик говорит, что уже с 2016-го года он доносит мысль о разделе территорий Украины между Евросоюзом и Российской Федерацией.

Жириновский предполагает, что в обозримом будущем власти Украины могут предпринять попытку военного вторжения в Крым и Донбасс. Россия будет вынуждена ответить на агрессию и уничтожить украинскую армию. Тогда в конфликт вмешаются страны НАТО и, чтобы не создавать условия для начала третьей мировой войны, стороны должны будут договориться о разделе территории Украины, в результате которого 80% отойдет России.