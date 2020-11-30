Ещё
Далее:
Читайте также:
Марадона: из личного архива
Марадона: из личного архива Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Антонов: регионы США ещё не пропитались ненавистью к России 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что русофобия ещё не проникла в регионы США, с которыми возможно открытое и непредвзятое сотрудничество.
Российский посол написал статью для издания San Francisco Examiner, в которой оценил отношения РФ и США. Материал был опубликован в Facebook посольства. В статье Антонов пишет, что у США и России есть много общих страниц истории, которые продолжают сближать оба народа и государства.

Это ощущается на практике далеко от Вашингтона — в местах, где двусторонние отношения еще не испорчены токсичной атмосферой русофобии, — заметил посол России.

Антонов напомнил, что русские проживают почти в каждом штате США, а численность русскоязычного населения Америки составляет от 3 до 5 млн человек. Антонов также отметил коммерческий интерес государств друг к другу.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Анатолий Антонов прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который анонсировал размещение в Европе ракет, запрещённых ДРСМД. Дипломат отметил, что такие заявления угрожают глобальной безопасности.
Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
News.ru: последние новости
Тихановская выразила желание встретиться с Путиным Тихановская выразила желание встретиться с Путиным Пашинян рассказал, что предшествовало заключению соглашения по Карабаху Пашинян рассказал, что предшествовало заключению соглашения по Карабаху Захарова отреагировала на призыв Германии говорить с РФ с позиции силы Захарова отреагировала на призыв Германии говорить с РФ с позиции силы
Комментарии 20
Политика , Видео , В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза
01:05
Появилось видео подробностей смерти Дэвида Проуза
Происшествия
Прогноз Жириновского про Украину попал на видео
02:54
Прогноз Жириновского про Украину попал на видео
Политика
Последствия пожара в Химках попали на видео
01:56
Последствия пожара в Химках попали на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
00:55
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Подробности смерти Саида Царнаева попали на видео
02:10
Подробности смерти Саида Царнаева попали на видео
Происшествия
Видео высказывания Шойгу о министре обороны ФРГ
01:26
Видео высказывания Шойгу о министре обороны ФРГ
Армия
Очистка моста на остров Русский попала на видео
02:10
Очистка моста на остров Русский попала на видео
Общество
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
00:50
Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1»
В мире Пожары
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
00:05
Необычная вспышка в небе над Смоленском попала на видео
Интернет
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение