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Путин сделал замечание чиновникам из-за шапок 

Lenta.ru 56 минут назад
Путин сделал замечание чиновникам из-за шапок
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания сделал замечание чиновникам, находящимся в Иркутской области без шапок. Об этом сообщает «Вести.ру».
Участниками телемоста с главой государства стали вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и мэр города Усолья-Сибирского Максим Торопкин. Все они находились на улице в 20-градусный мороз.
Путин, увидев чиновников, попросил их одеться.

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете еще, не хватало», — сказал он.

По данным, Вести.ру, Торопкин и вовсе выбросил шапку подальше.

«Первое лицо государства, прямой эфир. Да, было на самом дело холодно, но, в принципе, полчаса потерпеть можно. Мы ж сибиряки», — сказал он после совещания.

Ранее в ноябре Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огареве. На кадрах, появившихся в сети, виден интерьер в светлых тонах с диваном, телевизором, двумя креслами и небольшим столом. За ним президент поговорил с журналистами.
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Политика , Иркутская Область , Усолье-Сибирское
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