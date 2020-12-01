Новые трудовые и больничные: Какие изменения ждут россиян

С 1 декабря россияне будут получать уведомления о том, какие им положены меры социальной поддержки. Также будет упрощён порядок оформления железнодорожных билетов для льготников. Кроме того, с 14 декабря больничные начнут оформлять по новым правилам. Об этих и других изменениях в российском законодательстве — в материале RT.

Информирование граждан о льготах

С 1 декабря россияне будут получать уведомления о том, какие им положены меры социальной поддержки.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Информация будет предоставляться через портал «Госуслуги». Позднее появится возможность получать уведомления по телефону и при личном посещении органов государственной власти, МФЦ и ряда других учреждений.

Жалоба об отсутствии выплат медработникам

Медицинские работники, которые по каким-либо причинам не получили, получили несвоевременно или не полностью социальную выплату, назначенную с 1 ноября 2020 года за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, могут подать жалобу в электронном виде на сайте госуслуг.

Как сообщили в Госдуме, по результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.

Пассажирские перевозки

С 1 декабря будет упрощён порядок оформления железнодорожных билетов для льготников. Дистанционно можно будет купить билет — как на электрички, так и на поезда дальнего следования — на официальном сайте перевозчика, при этом потребуется идентификация через портал государственных услуг. Оператор при оформлении билета получит нужную информацию о льготе через каналы электронного межведомственного взаимодействия.

Маркировка музыкальных инструментов

С 3 декабря для получения разрешения на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить паспорт, срок действия которого составляет 10 лет. Документ будет оформляться Министерством культуры России

В Госдуме подчеркнули, что изменения позволят упростить действующую процедуру для владельцев инструментов и защитят от нелегального вывоза культурных ценностей.

Оформление больничных

С 14 декабря больничные начнут выдавать по новым правилам. Во-первых, россияне смогут оформить один электронный листок нетрудоспособности, даже если они работают в нескольких организациях. Работодателям достаточно будет сообщить только номер больничного.

Во-вторых, власти разрешили продлевать электронный больничный бумажным и наоборот.

В-третьих, в случае одновременной болезни нескольких детей будет выдаваться один электронный больничный лист по уходу за ними.

Некоторые изменения были внесены в связи с пандемией коронавируса. Так, в случае карантина или угрозы распространения заболевания россиянам, подпавшим под ограничения, начнут выдавать листок нетрудоспособности на весь период изоляции или отстранения от работы. Если на карантин закроют детский сад или другое учреждение дошкольного образования, то родители детей до семи лет смогут получить больничный по уходу за ними.

Электронные трудовые книжки

31 декабря истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.

Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Поправки о «цифровом нотариате»

С 29 декабря в России станут доступны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Процедура, в частности, позволит переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.

Также нововведение позволит удалённо свидетельствовать верность перевода документа на другой язык, передавать электронные документы физлицам и юрлицам, принимать на депозит безналичные денежные средства, а также выдавать выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме», — отметил Вячеслав Володин.

Отмечается, что в случае сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.

«Закон о цифровом нотариате станет ещё одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики», — добавил Володин.

Контроль за оборотом этилового спирта

Также в декабре вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.

В связи с этим в законодательстве закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.