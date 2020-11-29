Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Тихановская выразила желание встретиться с Путиным 

News.ru и ещё 2 55 минут назад
Экс-кандидат в президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать позицию Москвы по ситуации в республике.

Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем, — приводит «Радио Свобода» слова Тихановской.

Она добавила, что белорусский народ ждёт от России не поддержки режима действующего главы государства Александра Лукашенко, а поддержки белорусского народа и намерения строить будущее вместе.
Лукашенко назвал Тихановскую «лохушкой»
Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют устанавливать связи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность диалога с Тихановской. По его словам, она уехала в Литву и делает «всё во вред Белоруссии».
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Но после оглашения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых выборов и отставки Лукашенко.
News.ru: последние новости
В Минобороны прокомментировали заявление Германии об угрозе со стороны РФ В Минобороны прокомментировали заявление Германии об угрозе со стороны РФ Кабмин намерен ликвидировать ряд фондов и агентств Кабмин намерен ликвидировать ряд фондов и агентств СМИ: убийство иранского учёного демонстрирует слабость спецслужб Ирана СМИ: убийство иранского учёного демонстрирует слабость спецслужб Ирана
Комментарии 143
Политика , Видео , В мире , Белоруссия в огне
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
Происшествия
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение