Поклонская оригинально ответила на критику депутату

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила депутату Евгению Федорову спеть в группе «ВИА Гра». Так она ответила на критику со стороны коллеги в ее адрес, передает РИА Новости

Ранее Федоров в Telegram-канале раскритиковал желание Поклонской остаться в политике. «Кому нужна разгильдяйка?», — написал он и спросил, о чем она думала, когда «нарушала фракционную дисциплину». Также, по словам Поклонской, депутат предлагал ей «пойти вон».

Депутат назвала поведение коллеги и его выпады непозволительными. «А по поводу "пошла вон" — предлагаю ему спеть дуэтом с группой "ВИА Гра" одноименную песню», — сказала депутат.

Она также отметила, что это личное мнение конкретного депутата, до которого ей нет дела. «И еще, проявляя сожаление и сочувствие к его моральной бедности, я не собираюсь обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам. Поэтому пусть расслабится товарищ Федоров», — заключила депутат.