Песков назвал «туфтой» статью о яхте «знакомой» Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал притянутым за уши материал о "знакомой" главы государства и ее яхте.

Ранее в СМИ сообщили, что у российского президента якобы есть "знакомая" по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи. Песков тогда назвал статью малоубедительной, относящейся к эпистолярному жанру и "провокационной желтизне".

Позже также появился материал о том, что яхта Кривоногих якобы ходит с эскортом ВМФ.

"В новом году я хочу пожелать обращать внимание все-таки на серьезные проекты, а когда это полная туфта — это туфта… это действительно такая несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая", — сказал Песков журналистам на открытии ГУМ-катка.

Он также считает, что поводов для каких-либо проверок нет.

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве. РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка в 2020 году.