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Посол России может посетить инаугурацию президента США в январе 

RT на русском и ещё 4 54 минуты назад
Посол РФ может посетить инаугурацию президента США
Фото: Reuters
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность того, что посол России в США Анатолий Антонов посетит инаугурацию американского президента в январе 2021 года.
Об этом сообщает ТАСС.

«Посол, естественно, может пойти», — сказал он, отметив, что четыре года назад на инаугурации президента США присутствовал глава российской дипмиссии.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что «на инаугурации президента США нет представительства других стран».
Ранее Песков заявил, что решения президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти ещё не достаточно, чтобы президент России Владимир Путин официально поздравил Джо Байдена с победой на американских выборах.
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Политика , США
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