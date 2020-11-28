Посол РФ может посетить инаугурацию президента США

Все новости на карте

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность того, что посол России в США Анатолий Антонов посетит инаугурацию американского президента в январе 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Посол, естественно, может пойти», — сказал он, отметив, что четыре года назад на инаугурации президента США присутствовал глава российской дипмиссии.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что «на инаугурации президента США нет представительства других стран».