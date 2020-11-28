Поклонская жестко ответила на критику коллеги

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская объяснила "моральной бедностью" слова в ее адрес со стороны коллеги по парламенту депутата Евгения Федорова.

Ранее Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия". В свою очередь Федоров в своем Telegram-канале написал: "Кому нужна разгильдяйка?". Кроме того, как утверждает Поклонская, там также была публикация, в которой Федоров задавался вопросом, о чем она думала, когда "нарушала фракционную дисциплину", и предлагал ей "пойти вон", однако на данный момент такой записи в канале Федорова нет.

"Это личное мнение конкретного депутата, до которого мне нет дела. И еще, проявляя сожаление и сочувствие к его моральной бедности, я не собираюсь обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам. Поэтому пусть расслабится товарищ Федоров", — сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат назвала подобные выпады непозволительными.