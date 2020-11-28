В РФ предрекли войну из-за убийства иранского физика

Убийство одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде свидетельствует о готовности к масштабным боевым действиям. Об этом в своем Facebook -аккаунте заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

По его мнению, для начала войны нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского физика.

«Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве», — отметил Косачев.

По его мнению, в том, что Тегеран первым делом указал на вину США и Израиля в убийстве, ничего удивительного нет.

«Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана», — допустил российский сенатор.

Ранее 28 ноября сообщалось , что американские спецслужбы обвиняют Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неизвестно, могли ли США быть осведомлены об операции заблаговременно. Белый дом и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались давать журналистам комментарии по этому вопросу.