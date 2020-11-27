Депутату прислали похоронные гвоздики

«Похоронные цветы передал курьер со словами "вам на завтрашние похороны". Заказчик букета, скрывающийся под псевдонимом Арина Михайлова, сообщил службе доставки, что в городскую администрацию были также отправлены венки», — отметил он, добавив, что мотивы и причины отправителя неизвестны. Балахонцев подчеркнул, что странная посылка была передана накануне голосования по ключевому вопросу о налоговых ставках для местного бизнеса.